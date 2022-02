Jessica Athayde em isolamento profilático após contato com pessoa infetada

Jessica Athayde vai estar em isolamento profilático nos próximos dez dias depois de ter estado em contacto com uma pessoa que testou positivo à Covid-19.

A atriz da TVI tinha saído de casa de manhã para ir às compras quando recebeu a chamada a alertar para a situação. Por agora, a intérprete fica em casa com o seu filho, Oliver.

“Hoje de manhã fui às compras e recebi um telefonema a dizer que estive em contacto com uma pessoa positiva. Isto é a nova realidade, como sabemos”, contou, num vídeo publicado no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Até ao momento, a profissional da estação privada não tem qualquer sintoma. “Vou ficar agora de quarentena em casa com este boneco. Na segunda-feira vou fazer o teste e fazer tudo aquilo que me mandam”, acrescentou.