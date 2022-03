Jéssica Athayde faz anos e recebe declaração de Diogo Amaral

Jessica Athayde celebrou 36 anos esta terça-feira, 21 de dezembro, e não podia ter recebido um “miminho” melhor.

A atriz foi surpreendida com uma declaração, no Instagram, de Diogo Amaral, pai do seu filho, Oliver.

“A melhor de todas! Feliz aniversário!”, escreveu.

Mas não só Diogo Amaral quis deixar uma mensagem de carinho à intérprete, também a colega e amiga, Inês Castel-Branco, deu os parabéns à atriz.

“Já me ligou a cobrar o post”, começou por dizer.

“Temos sempre de escrever alguma coisa bonita nos anos uma da outra. Escolhemos sempre uma foto em que éramos boas com’ó milho e giras que dói. E assim vão passando os anos ao lado desta croma. A mais ciumenta. Mais goofy. Super mãe. Melhor amiga e com a melhor gargalhada. Parabéns tia Jess. Já te disse hoje que te amo?”, escreveu.

Também Rita Ferro Rodrigues não conseguiu deixar passar em branco esta data.

“Parabéns irmã mais nova”, começou por escrever.

“Amo-te mesmo que me estejas a trocar pelas betas de Cascais. Para Sempre.

Parabéns, meu amor, muito orgulho neste teu caminho de crescimento e felicidade”, rematou.