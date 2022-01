Jessica Athayde mostra fotos inéditas da maternidade

Dias de choro, de olhos inchados, de angústia, mas também de muita felicidade. A atriz partilhou com os fãs os primeiros dias de vida do pequeno Oliver.

São dias para mais tarde recordar e a jurada do programa da TVI “Dança com as Estrelas” quis partilhá-los com os milhares de seguidores nas redes sociais.

Nas imagens vê-se os primeiros dias de Oliver, o filho em comum com o ator de “Terra Brava” (SIC), Diogo Amaral, ainda numa fase muito precoce. Há choro, há olhos inchados, mas há também muita felicidade na família.

Jessica Athayde quis partilhar, desta forma, a sua maternidade com os seguidores, que a própria assumiu que foi muito difícil e a levou até à “exaustão”.

Um dos momentos que motivou polémica junto do público foi a atriz da TVI ter confirmado que comeu parte da placenta.

Entretanto, a atriz e Diogo Amaral separaram-se e ficou a amizade, com o “GNR” da novela da SIC a poder ver o filho quando quer.