Jéssica Athayde mostra nódoas negras depois da estreia de “Princípio, Meio e Fim”

Jéssica Athayde mostrou esta segunda-feira o resultado das gravações de “Princípio, Meio e Fim”, que se estreou este domingo na SIC: algumas nódoas negras.

Poderá uma gravação resultar em nódoas negras? Segundo Jéssica Athayde, pode. A atriz, que trocou a TVI pela SIC recentemente para gravar a série de humor “Princípio, Meio e Fim”, de Bruno Nogueira, mostrou-se na banheira.

“Nas gravações do episódio que viram ontem do ‘Princípio, Meio e Fim’. Isto foi o resultado das minhas pernas”, publicou a atriz no perfil de Instagram.

“Fiquei acordada. Até tenho medo de perguntar se gostaram. Quero saber o que acharam. Obrigada por esta maluqueira deliciosa”, rematou Jéssica Athayde.