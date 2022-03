Jéssica Athayde num “regresso arriscado” ao Teatro em janeiro

Mais conhecida pelas novelas e pela séries, a intérprete volta a pisar os palcos a partir de janeiro numa peça ao lado de Anabela Moreira. Jéssica Athayde conta tudo.

Desde que se desvinculou da TVI e das novelas do quarto canal, Jéssica Athayde tem-se multiplicado em projetos como “freelancer”. Primeiro foi a participação no programa “Princípio, Meio e Fim”, ao lado de Bruno Nogueira, na SIC, seguiu-se a terceira temporada da série “O Clube”, da plataforma OPTO e, agora, um regresso aos palcos, no Teatro da Trindade, em Lisboa, com a peça “A Iguana Viúva”.

A atriz já tinha atuado ao vivo nos espetáculos dos “Morangos com Açúcar” e, mais tarde, numa peça em Ponte de Sor, no Alentejo. e segue-se, de 20 janeiro a 20 de março de 2022, a interpretação do texto de Raquel Serejo Martins com encenação de Cláudia Chéu. Ao seu lado vai estar a atriz Anabela Moreira.

“Vamos estrear-nos no Teatro da Trindade a 20 de janeiro. Para mim é arriscado este regresso ao Teatro, trata-se de algo diferente”, começa por afirmar à N-TV. “Seremos um casal lésbico e não vai ser a primeira vez para mim. Encaro as coisas da forma mais natural possível, porque é assim mesmo que devem ser vistas”, acrescenta. Recorde-se que a intérprete já chegou a defender que “beijar homem, mulher ou uma parede é igual”.

Nesta segunda-feira, as convicções da intérprete voltaram a tornar-se virais nas redes sociais, depois de Jéssica Athayde ter partilhado no perfil de Instagram um vídeo no qual uma mulher insulta um motorista de um autocarro de passageiros. “Não existe racismo em Portugal? Vão continuar a insistir nisso? E tudo calado a ver?”, questionou no perfil de Instagram.

Na semana passada, a Imprensa deu como garantida a reconciliação entre a atriz e Diogo Amaral. Os dois são pais de Oliver e separaram-se depois da gravidez. No recente aniversário do intérprete, Jéssica Athayde apressou-se a dar os parabéns e Diogo Amaral respondeu com um “amo-te”.

Os dois estiveram juntos na “Gala dos Sonhos”, realizada pela Associação Sara Carreira, na semana passada, mas evitaram, a todo o custo, serem fotografados juntos.

Sobre o evento, no qual esteve a receber telefonemas dos telespetadores que quiseram contribuir monetariamente para a causa, Jessica Athayde afirmou: “Era impossível não vir a esta gala. Quis muito presente e ver como o Tony Carreira, o Mickael, o David e a Fernanda transformaram a dor em amor”.