Jessica Athayde reage às criticas após estreia no “Dança com as Estrelas”

Após as críticas de que foi alvo devido às altas pontuações que atribuiu na estreia como jurada do “Dança Com As Estrelas”, Jessica Athayde explicou que quis apoiar e motivar os concorrentes para a próxima gala.

A atriz não agradou a maioria dos telespetadores, que usaram as redes sociais para fazer inúmeras críticas à sua prestação, e, por esse motivo, a jurada do concurso de talentos da TVI que põe as figuras públicas a dançar usou a conta de Instagram para defender-se.

“Li serenamente todas as vossas críticas, as positivas e as negativas e, como gosto muito de evoluir e aprender, agradeço-vos cada palavra e prometo pensar em cada uma delas e dar o meu melhor”, escreveu na legenda da publicação.

“Sei bem os nervos que se sentem na primeira gala e, como ex-concorrente, quis apoiá-los e motivá-los para que venham com a pica toda na próxima semana. Foi isso que eu quis fazer”, acrescentou.

Jessica Athayde aproveitou ainda para explicar qual será a sua postura enquanto jurada do programa da TVI. “A minha postura como jurada será sempre mais terra-a-terra e emocional. Para julgar a parte técnica e de quem realmente percebe de dança estou muitíssimo bem acompanhada pelo Sr. Alberto e Cifrão”, sublinhou.

