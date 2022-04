Jessica Athayde “tranquila” com as críticas e vai manter a atitude

A nova jurada do programa da TVI “Dança com as Estrelas” foi muito criticada pela atribuição de notas altas aos concorrentes, mas está “tranquila” e não vai mudar de posição.

Uma estreia amarga. Depois de saber que o programa “Dança com as Estrelas” perdeu neste domingo à noite para “A Máscara” (SIC), Jessica Athayde ainda foi alvo de críticas dos internautas, por atribuir pontuações muito altas – algumas o 10, nota máxima -, às celebridades e aos bailarinos.

Fonte próxima da atriz, contactada pela N-TV, desvaloriza o sucedido e garante que substituta de Alexandra Lencastre no painel de jurados ao lado de Cifrão e do sr. Alberto “está tranquila”.

“Ela sabe que não poderá dar avaliações como o Cifrão ou o sr. Alberto. Ela vai ser sempre ela. Tal como o Pedro Teixeira disse, a Jessica vai dar sempre a sua opinião sincera, sem magoar ninguém”, conta à N-TV.

A mesma fonte revela que, nas próximas galas, Jessica Athayde vai sempre mudar de “look” e o cabelo será o ponto forte da atriz. Quem trata dos penteados da agora jurada é David Xavier, o responsável pelos cabelos de Sofia Ribeiro ou Mariana Monteiro.

“O ‘Dança com as Estrelas’ será o grande ‘comeback’ dela”, garante a nossa fonte.