Jéssica Athayde vai apresentar “Estamos em Casa” (SIC) e promete levar o filho, Oliver

Jéssica Athayde vai apresentar o programa dos sábados de manhã da SIC “Estamos em Casa”. A atriz prometeu levar o filho, Oliver, amigos, música e os seus cães.

A atriz, que integra a nova temporada da série “O Clube”, da plataforma de “streaming” OPTO, foi a escolhida pela direção de Programas da estação de Paço de Arcos para animar a manhã do próximo sábado.

“Vou ter amigas, boa música, receitas, vamos falar de temas importantes, novidades, vou ter cá o meu filhote, os dois cães e tenho um Globo de Ouro para entregar”, disse a intérprete num testemunho partilhado pelo canal nas redes sociais.

Lembre-se que Oliver é fruto da relação terminada entre Jéssica Athayde e o também ator Diogo Amaral.

Desde que terminou o vínculo contratual com a TVI, onde esteve 15 anos, a artista tem estado a trabalhar como “freelancer” com a SIC. Antes de ter participado na terceira temporada d’”O Clube”, Jéssica Athayde trabalhou com Bruno Nogueira na série “Princípio, Meio e Fim”, também da OPTO.

Contundo, a atriz não descarta o regresso à estação de Queluz de Baixo no futuro. “Estou a fazer coisas para a SIC, mas também vou fazer coisas para a RTP e, quem sabe, voltar um dia a fazer com a TVI. Não há mágoa”, afirmou, em conversa com os jornalistas no lançamento da nova grelha da SIC.