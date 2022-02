Jessica expulsa do “Big Brother 2020” e Pedro Alves inconsolável: “Eu vou morrer”

A concorrente Jessica foi expulsa na noite deste domingo do “Big Brother 2020”, o “reality show” da TVI. O namorado não aguentou a emoção.

Acabou-se o sonho de viver na “casa mais vigiada do país. Com 57 por cento dos votos dos portugueses, Jessica foi expulsa do programa conduzido por Cláudio Ramos.

Noélia, com 43 por cento dos votos e Daniel Guerreiro, com 23, continuam mais uma semana na mansão da Ericeira.

Os momentos seguintes à expulsão de Jessica foram de grande tensão, com Pedro Alves, o namorado, a gritar “amo-te” para o confessionário, em lágrimas e a dirigir-se, de seguida, para o exterior da casa, onde foi consolado pelos outros participantes do “Big Brother 2020”.

“Eu vou morrer nestas duas semanas”, exclamou Pedro Alves, antes de a gala deste domingo terminar.