Jéssica Fernandes recorda comentários de Cinha Jardim: “Porca, javarda”

Jéssica Fernandes recordou os comentários feitos por Cinha Jardim durante o “Big Brother – A Revolução” e afirmou que a comentadora disse que a concorrente era “porca” e “javarda”.

A jogadora do “Big Brother – Duplo Impacto” contou aos colegas, na madrugada desta sexta-feira, 5 de março, algumas dos comentários feitos na anterior edição do formato da TVI, destacando as críticas da comentadora.

“A outra foi tão parva, aquela mulher, mas não vou deixar o coração ficar com essas coisas negativas por causa dela. Aquela que comenta o programa a chamar-me ‘porca’, ‘nojenta’, ‘javarda’”, afirmou, revelando, posteriormente, que se tratava de Cinha Jardim.

“Já percebi que ela não tem muita noção do que diz, já disse tantas coisas feias. […] Sei que faz parte, mas magoa”, acrescentou.

“Ela está lá a comentar, mas já circulou uma petição para a tirar dos comentadores”, sublinhou ainda.