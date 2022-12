Jéssica foi a concorrente expulsa do “Big Brother 2022”

Jéssica Gomes foi a concorrente escolhida pelo público para abandonar o programa “Big Brother”, da TVI, durante a gala deste domingo à noite, 4 de dezembro.

No duelo final com Diogo Coelho, a concorrente da casa mais vigiada do país foi a escolhida para deixar o jogo este fim de semana.

“Não sei porque saí, mas se saí foi na minha hora. Saio de consciência tranquila”, disse Jéssica Gomes ao “BB”.

Por sua vez, Bárbara foi a primeira a ser salva e, de seguida, foi a vez de Bernardo Ribeiro ficar livre da nomeação.