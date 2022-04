Jéssica Nogueira revela ter processado José Castelo Branco por ser apelidada de “acompanhante”

Jéssica Nogueira revelou, esta quinta-feira, 11 de março, que processou José Castelo Branco por tê-la apelidado de “acompanhante”.

A ex-concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” contou que está a decorrer um processo judicial contra o “socialite” na sequência das palavras proferidas pelo próprio durante a participação no “Extra”.

“O Castelo Branco está a ser processado. Vai receber em breve o que tem de receber e desta vez não vou ser calminha com ninguém. Desta vez, tenho a minha mãe e o meu pai por trás que me estão a ajudar em tudo, por isso não vou ser calminha”, destacou.

Quanto às especulações de ser “acompanhante”, a ex-jogadora afirmou que já se justificou. “Já falei sobre isso mil vezes. Vou levar com esse rótulo, claro. As pessoas que têm pouca inteligência ou uma mentalidade um pouco fechada vão sempre pensar isso. De resto, nem vou falar mais sobre o assunto porque já não me toca minimamente”, acrescentou.

Jéssica Nogueira foi expulsa da casa da Ericeira na última gala, no sábado, 6 de março. Durante a participação no formato da TVI, a ex-jogadora aproximou-se de Gonçalo Quinaz, que desistiu do jogo na segunda-feira, 8 de março.