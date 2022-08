Jesus Quisto não dão um mas… dois concertos esgotados no Maria Matos

Os Jesus Quisto deram na tarde desta segunda-feira, 22 de agosto, dois concertos no Teatro Maria Matos, em Lisboa, devido à grande afluência de público.

Uma estreia musical não com um, mas com dois espetáculos esgotados. Devido à enorme afluência de fãs, os Jesus Quisto, banda da série da noite da RTP1 “Pôr do Sol”, atuaram esta tarde por duas vezes (separadas por meia hora) no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

O espetáculo, gratuito para os fãs do grupo dos atores Mafalda Marafusta e Cristóvão Campos, teve o público ao rubro logo no início, quando o realizador e autor Manuel Pureza deu o mote: “Boa tarde, Natal dos Hospitais”.

A atuação teve a participação especial de Diogo Amaral. O autor Henrique Dias esteve a assistir ao concerto nos bastidores.