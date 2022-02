JLo e Ben Affleck. Eles estão juntos outra vez quase 20 anos depois

Estiveram noivos em 2002 e em 2004. Separaram-se e agora estão de volta aos braços um do outro. Em dia de aniversário, cantora Jennifer Lopez, de 52 anos, dissipa rumores e confirma regresso a romance com Ben Affleck com foto romântica

No dia em que completou 52 anos, no sábado, 24 e julho, a cantora Jennifer Lopez pôs fim a rumores que davam conta de um regresso a um velho amor, de há de 17 anos: o ator Ben Affleck, de 48 anos.

Recorde-se que o casal esteve envolvido no passado, tendo mesmo ficado noivos em 2002 e dois anos mais tarde. Ambos estavam recém-separados, a cantora tinha posto um fim à relação com o ex-atleta Alex Rodriguez. Da parte de Ben Affleck, também ele estava separado da atriz Ana de Armas.

Nas múltiplas partilhas que fez no seu Instagram, onde exibiu a incrível forma física, a cantora partilhou também um beijo que sela o romance de ambos. Um momento que teve lugar durante um passeio de barco, em França “52… o que isso faz”, escreveu a artista na legenda da publicação.

Os rumores de um regresso à ex-relação começaram a surgir após terem sido vistos em Los Angeles e, pouco depois, numa viagem de férias a Montana. Um amor que se renova 17 anos depois.