Joacine Katar Moreira e Nuno Graciano no mesmo hotel antes do “Big Brother Famosos”

Joacine Katar Moreira e Nuno Graciano partilham o mesmo hotel antes de entrarem no “Big Brother Famosos”. A ex-deputada do Livre não terá gostado da presença do apoiante do Chega no programa.

Os extremos tocam-se: Joacine Katar Moreira, antigo membro do Livre, partido de esquerda e ex-deputada não inscrita na Assembleia da República e Nuno Graciano, apoiante do Chega, partido de direita mais radical, partilham o mesmo hotel. Os dois estão numa unidade hoteleira de Lisboa e, segundo o “site” “A Televisão”, Joacine terá mesmo ameaçado não cumprir o resto do isolamento mal soube da presença de Nuno Graciano.

Os funcionários do hotel estão proibidos de comentar o que quer que seja sobre os novos concorrentes que vão entrar na “casa mais vigiada do país” no próximo domingo e, quanto à presença dos dois participantes ligados à política, fonte disse à N-TV: “Não confirmo a presença do Nuno e da Joacine, mas também não lhe vou desmentir”.

Nuno Graciano e Joacine Katar Moreira têm sido dados como certos pela Imprensa no “reality show” da TVI, a par do palhaço “Batatinha”, de José Castelo Branco – que confirmou a entrada -, Sara Aleixo, Mafalda Matos e Daniel Kenedy.

“Não pode ser! Só pode ser fake! A realidade ultrapassa a ficção! Não quero viver este pesadelo”, acaba de reagir José Carlos Malato nas redes sociais sobre as presenças e Joacine Katar Moreira e Nuno Graciano no “Big Brother Famosos”.

Recorde-se que a edição do “Big Brother Famosos” que está no ar termina um dia antes, no sábado, com Kasha, Marta Gil, Jardel, Jorge Ferreira e Catarina Siqueira a disputarem o lugar de vencedor.