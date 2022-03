“Big Brother”: Joana quer abandonar a casa após confrontos com Rui Pedro

Joana confessou que quer abandonar a casa do “Big Brother – A Revolução” (TVI), numa conversa com Andreia depois da emissão em direto desta terça-feira.

A concorrente, que está nomeada, tem estado em constantes confrontos com Rui Pedro por este acusá-la de ser “falsa” e de ter mentido em relação a ter sido vítima de bullying na escola apenas para ser bem-sucedida no jogo.

Cansada desta pressão do participante, a jogadora estava a conversa com Andreia no jardim quando afirmou: “Eu vou desistir”. “Não, Não, não, nem penses nisso. Não te deixes afetar por isto porque ele faz o mesmo com a Zena”, ripostou a colega de casa.

“Mas não quero ficar aqui!” afirmou Joana, visivelmente incomodada. Rapidamente, Andreia pediu à concorrente para que não deixasse a casa, prometendo que vai intervir nos ataques de Rui Pedro.