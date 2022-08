Joana Aguiar: “Cresço ao mesmo tempo que a minha personagem”

No ar com a personagem “Sandra”, na novela da SIC “Lua de Mel”, a atriz conta como, ao fim de dois anos, consegue inovar com o papel.

No ar há quase dois anos: “Sandra” ou “Sandy”, a personagem interpretada por Joana Aguiar, começou em “Amor, Amor” e, nas últimas semanas, transitou para “Lua de Mel”, na SIC, que continua a contar a história de uma artista e empresária.

“São quase dois anos de novela e adoro. Espero que quando vier outra coisa seja um desafio tão grande como este, que me consiga preencher da mesma maneira”, começou por referir, em declarações ao site N-TV.

“Esta é uma personagem que posso explorar em muitos lados e não é tão fácil como outras. Não estou de todo farta e ainda tenho muito que falar sobre a ‘Sandra’”, garantiu, para defender que cresceu enquanto atriz. “Ganhei uma nova maturidade com a personagem e percebi que se calhar há aqui um caminho que as pessoas querem ver e que eu quero explorar. Cresço ao mesmo tempo que a Sandra”.

Joana Aguiar aborda, em seguida, como o papel se desenvolveu. “Primeiro era uma miúda mimada e agora não. Ela é muito diferente de mim e ao início foi esse lado tão diferente que me cativou tanto. Há muita coisa que foi explorada por mim, como os maneirismos, os tiques, a maneira de falar, demorei tempo a arranjar o dialeto dela”, conta a atriz.

A artista aprendeu a cantar e teve a ajuda de um dos cantores populares do momento. “Voltar ao estúdio com o Toy foi ótimo e nós gravamos muito ao vivo. Na primeira temporada tive aulas de canto, mas agora já não. Ela agora canta um bocadinho melhor, cantar foi um desafio no início e agora estou mais à vontade, passaram quase dois anos. Acho que o grupo que se formou deixou os atores muito à vontade”.

Em casa, Joana Aguiar não canta. “A família não tem de ouvir, mas canto no carro, não é um lado meu que tenha muita confiança”, admite, entre sorrisos.

Na rua, os habituais telespetadores têm-se mostrado rendidos ao papel, conta. “O ‘feedback’ da Sandra tem sido incrível: antes era a burrinha da novela e agora o maior elogio que têm feito é a coerência e consistência da personagem. As pessoas identificam-se com o percurso e entendem que houve aqui algum trabalho envolvido e que me tenho dedicado a 100 por cento”.

Depois de “Amor, Amor”, Joana Aguiar despediu-se da sua “Sandy”, mas, rapidamente, teve de voltar a encarnar a personagem em “Lua de Mel”. “Quando acabei o ‘Amor, Amor’ fiz o luto da personagem e agora ela está de volta e em grande. Quando recebi o convite houve o receio do género ‘será que ainda sei?’, mas fui procurá-la e encontrei-a”.

“Lua de Mel” proporcionou o encontro entre Joana Aguiar e Sandra Barata Belo, que tinha feito de mãe da atriz em “Nazaré”. “Foi estranho nas primeiras cenas, mas encontrou-se um ponto em que as pessoas percebem que já não há ódio entre elas”, diz, à despedida.