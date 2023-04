Joana Albuquerque sobre o novo relacionamento: “Fiquei surpreendida de não termos sido descobertos mais cedo”

Vencedora do “Big Brother – Duplo Impacto”, Joana Albuquerque, assumiu o relacionamento com o rapper X-Tense.

Na quarta-feira, 19 de abril, Joana Albuquerque publicou, no Instagram, uma fotografia com o rapper X-Tense, levantando suspeitas de um possível relacionamento.

Os rumores foram confirmados neste domingo, 23 de abril, através de um vídeo divulgado por Joana no Tik Tok.

“Como assim nova relação? Quem sou eu? Eu até fiquei surpreendida de não termos sido descobertos mais cedo”, começou por brincar a vencedora do “Big Brother – Duplo Impacto”, da TVI.

“Publiquei uma fotografia com o meu moço, enquanto estávamos no jacuzzi, a fotografia está muito linda, quem não viu, vá lá ver. (…) Quem não sabe o Nuno, ou o X-Tense como vocês o podem conhecer, é músico e nós temos andado por todas as terrinhas de Portugal”, continuou.

A vencedora do “reality show” do quarto canal partilhou algumas peripécias que tem vivido com o novo namorado e afirmou que “tem sido muito giro sair da rotina, não estar em Lisboa, em Cascais, todos os dias, tem sido cansativo, mas muito giro conhecer alguns de vocês [fãs]”.