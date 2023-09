Joana Câncio já foi mãe pela terceira vez e mostra foto do bebé

Joana Câncio deu as boas-vindas ao seu terceiro filho, Afonso, fruto da relação com André Robalo e partilhou a primeira fotografia do bebé.

Joana Câncio partilhou, nas redes sociais, esta quinta-feira, 7 de setembro, uma boa novidade com os seus seguidores. A atriz já foi mãe novamente, recebendo o seu terceiro filho nos braços.

“Nasceu o Afonso, muito saudável. Estou super feliz. A melhor parte? A combinação perfeita entre já não estou grávida e estou completamente apaixonada por este bebé”, escreveu.

Na publicação, Joana aparece numa fotografia no pós-parto e revela também a primeira fotografia de Afonso.

Afonso é o terceiro filho da atriz, o segundo filho fruto da relação com André Robalo. O casal ainda tem mais um filho em comum: Lourenço, de quatro anos. A atriz é ainda mãe de Constança, de 12 anos, de um relacionamento anterior, e tem um enteado, Vicente, filho do companheiro.