Joana Diniz anuncia a separação de Flávio Miguel

A ex-concorrente do “Desafio Final” Joana Diniz anunciou a separação do namorado, Flávio Miguel. A cabeleireira estava noiva há um mês.

“A minha relação com o Flávio alterou-se”. Foi com esta frase que a cabeleireira Joana Diniz anunciou a separação do noivo desde há um mês, Flávio Miguel.

Num texto publicado nas redes sociais, a ex-participante do “Desafio Final”, da TVI, acrescentou. “Escrevo alterou porque foi apenas isso que aconteceu. Nem todas as relações amorosas terminam por falta de amor”, garantiu.

“Nem sempre se consegue o ‘viveram juntos para sempre, mas que saibamos ser e querer o outro feliz apesar de um final…”, concluiu Joana Diniz.