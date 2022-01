Joana Machado Madeira dá as boas-vindas a Greta: “Não somos só maus, irás comer bem”

View this post on Instagram

Anda daí @gretathunberg conhecer Portugal. Não somos os que reciclam mais, nem os que estamos mais preocupados com isso do ambiente. Afinal, somos uns priveligiados por viver neste bocadinho de terra à beira mar plantado. Se te cruzares com alguns dos nossos jovens e lhes perguntares qual a cor para reciclar o papel, ele deve te responder que, "tipo" qualquer uma dá. Talvez a culpa seja dele por não saber, talvez seja do nosso país que se esqueceu de apostar "mesmo" nos jovens. Mas calma, há jovens que até se preocupam e querem saber mais. O problema é que parte do país cai- lhes em cima e depois são motivo de chacota na Internet. Não é fácil. Vais ouvir dizer que o mais importante para nós é partilhar o vídeo da Maria Leal, do que partilhar os vídeos de mudança climática. Mas não somos só maus, irás comer bem. Isso. Mesmo sendo tu vegan, te garanto que em Portugal irás comer melhor do que em qq outro lado. Sabemos receber. E iremos tratar-te bem. Temos muitos jovens que são teus fans. Só por isso já foi bom vires até cá. Vi muitas pessoas perguntar o que virás cá fazer. Vieste mudar a maneira pensar. Se na tua vinda até cá conseguires mudar a pegada ambiental é a consciência de 100 portugueses, já valeu a pena. Parabéns greta. Que haja mais Gretas no mundo.