Joana Marques é a próxima convidada do “Conta-me”

Numa conversa conduzida por Manuel Luís Goucha e transmitida pela TVI, a humorista Joana Marques fala sobre a carreira no “Conta-me”.

Prepara-se para lançar o primeiro espetáculo a solo, que já conta com datas esgotadas, no Altice Arena, em Lisboa. “DesConfia – O maior evento de desmotivação do mundo”, evento de Joana Marques, realiza-se em maio do próximo ano e a anfitriã será entrevista por Manuel Luís Goucha no programa “Conta-me” deste sábado, 9 de dezembro.

No vídeo de apresentação, divulgado pela TVI, Goucha pergunta à amiga: “E por que é que uma Cristina é uma figura tão apetecível para ti?”. A humorista explicou que é o lado “destemido” da apresentadora que leva a que faça algumas piadas sobre a mesma.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram. “Adoro-a e gosto muito do humor dela. Dela e das suas cúmplices”, “Esta entrevista não perco de certeza” e “Não vou perder” são alguns dos exemplos.