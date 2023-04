Joana Marques usa t-shirt com cara de Manuel Luís Goucha e o apresentador responde

A humorista Joana Marques partilhou o momento nas redes sociais e Manuel Luís Goucha já se pronunciou.

Joana Marques partilhou esta terça-feira, dia 11, uma fotografia das férias com o marido, Daniel Leitão, na sua conta de Instagram, mas houve um pormenor que não passou despercebido.

A humorista vestia uma camisola com a cara de Manuel Luís Goucha, estrela do programa da tarde da TVI, estampada. O marido seguiu a tendência, mas com o apresentador do programa “O Preço Certo”, transmitido pela RTP1, Fernando Mendes.

“Icónico”, escreveu a humorista na legenda. Manuel Luís Goucha não perdeu tempo e já respondeu: “Atingi o Everest. Que mais posso desejar?”. Tânia Ribas de Oliveira não resistiu e também deixou um comentário: “Anseio por um dia estar na tua t-shirt”.

Recorde-se que Joana Marques já foi uma das convidadas do programa “Goucha”, apresentado por Manuel Luís na TVI.