“Big Brother”: Joana revoltada com comentários sobre o corpo e Mafalda Castro pede desculpa

Joana Albuquerque mostrou-se revoltada, este domingo à noite, com os comentários que foram feitos enquanto esteve no “Big Brother – Duplo Impacto”, da TVI. E Mafalda Castro acabou por pedir desculpa.

Depois de ter conseguido o primeiro lugar do concurso, a concorrente de Cascais esteve no último “Extra” especial, de domingo, para falar sobre a sua participação. Durante a conversa, a vencedora do “BB” demonstrou-se indignada com comentários sobre o seu corpo.

“Acho uma falta de noção e uma falta de respeito, principalmente. […] E é de uma tremenda falta de respeito para quem se está a exibir num ‘Big Brother’. Não estou lá para me chamarem bonita ou feia. Estou lá para me julgarem pelo que sou como pessoa”, atirou.

Rapidamente, Mafalda Castro justificou os comentários como um episódio “isolado”. “Isso que aconteceu foi um momento isolado, até porque nós, aqui no ‘Big Brother’, já promovemos essa mesma discussão, já falámos disso”, explicou a apresentadora, que esteve ao lado da colega de ecrã Alice Alves.

A vencedora do “reality show” ripostou, afirmando que “é preciso medir as palavras”: “Uma coisa é julgarem os meus atos, se fui exagerada, […] isso a mim não me ofende. Mas estarem a falar do meu aspeto físico, sobretudo quando já sofri de ‘bullying’ pelo meu aspeto físico, magoa-me tremendamente”.

No final, a apresentadora pediu desculpa em nome da equipa. “Pedimos desculpa por isso. Nós promovemos sempre uma imagem positiva”, disse.