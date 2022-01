Joana Santos despede-se de “Amor, Amor”: “Estou feliz e com o coração cheio de amor”

Joana Santos despediu-se, nesta quarta-feira, das gravações da novela da SIC “Amor, Amor”. A protagonista mostrou-se emocionada.

Mais um projeto terminado. Joana Santos, a cantora “Linda” da novela líder de audiências da SIC, disse nesta quarta-feira adeus ao projeto idealizado pelo diretor-adjunto da estação, Daniel Cruzeiro.

“Estou feliz e de coração cheio de amor, amor! Obrigada ao público por nos acompanhar e fazer desta novela o êxito que é! Obrigada aos meus queridos colegas que mesmo sem podermos ter o convívio habitual que acontece nos bastidores de uma novela, fomos muito felizes juntos, que elenco maravilhoso, pessoas do bem e trabalhadoras que abraçaram este projeto com unhas e dentes!” começou por escrever no perfil de Instagram.

“Obrigada a toda a equipa técnica vocês são os maiores, tenho muito respeito por vós! Obrigada à equipa de produção por fazerem com que tudo fosse mais fácil mesmo quando este maldito vírus nos trocou as voltas e nos deixava na incerteza… The last one but not the least… um obrigada muito especial ao Daniel Oliveira por me ter desafiado a interpretar uma cantora romântica, na altura, tive dúvidas e receio de não conseguir, hoje tenho a certeza que fiz a escolha certa! Não podia estar mais feliz, diverti-me muito! Até já!” concluiu Joana Santos.