Joana Santos revela sexo do bebé

Depois de confirmar que está grávida pela segunda vez, Joana Santos revela o sexo do bebé.

A intérprete, que integrou o elenco de “Vidas Opostas” (SIC), está à espera de uma menina, que deverá nascer em abril, adianta a revista “TV Mais”.

A gravidez de Joana Santos tornou-se pública no final de outubro do ano passado. A atriz é também mãe de Ari, de dois anos, fruto do casamento com Simão Cayatte.

Recorde-se que Joana Santos exibiu pela primeira em público a barriga de grávida, na conta oficial de Instagram, no início de 2020, publicando uma mensagem de bom ano para todos os seguidores.

“O melhor de 2017, 2018, 2019, e vem aí o melhor de 2020. Um bom ano para todos, com muita saúde!”, lê-se na descrição da publicação.

