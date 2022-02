Joana Solnado recorda “Como Uma Onda”: “É uma novela muito bonita”

Joana Solnado recordou a novela “Como Uma Onda”, da Globo, pela qual tem um “grande carinho”. A trama é exibida de segunda-feira a sábado, às 18h45, na Globo.

A novela marcou a estreia de Joana Solnado na Globo. Depois disso, a atriz já integrou outros projetos da emissora, tais como “Liberdade, Liberdade” e “Novo Mundo”, sendo que esta última também está atualmente exibição em Portugal. Mas como não há amor como o primeiro, Joana Solnado não conteve a sua alegria quando soube do regresso da novela que abriu portas à sua carreira no Brasil.

“Fiquei muito feliz quando soube que a novela ‘Como Uma Onda’ ia ser exibida na Globo aqui em Portugal. Vou rever, é uma história pela qual guardo um carinho muito grande. É uma história leve, solar e muito bonita”, afirmou.

Entre as recordações que guarda da novela, Joana Solnado destaca as gravações que foram realizadas no norte de Portugal e da mistura de sentimentos que experimentou na altura em que deu vida a “Almerinda”.

“Ia com receio por trabalhar com pessoas que respeitava e admirava tanto. Pessoas incríveis que intimidavam uma menina com 20 anos, que era o que tinha na altura. Trabalhava muito em casa, deixava tudo preparado para tentar aplicar-me ao máximo. Essa fase foi muito bonita. Eles estavam fascinados com o nosso país, com as nossas locações, e foi muito bonito podermos mostrar o nosso país”, salienta.

Quando chegou a altura de ir para o Brasil, a atriz estava preparada para ficar não mais do que uma semana, mas teve uma surpresa logo no primeiro dia de gravações. “O Dennis Carvalho chamou-me para uma salinha e disse: ‘olha, nós queremos que fiques até ao fim, pode ser?’ E eu lembro que respondi como uma menina de 20 anos: ‘Mas eu não trouxe roupa para esse tempo todo (risos)’. Acabei por ficar até ao fim e foi uma surpresa espetacular, até porque senti que as pessoas tinham gostado daquilo que tinham visto. No Brasil as novelas são abertas e a história acabou por ir para um lugar muito bonito. Tive essa oportunidade de ficar até ao fim da novela e costumo dizer que cheguei ao Rio de Janeiro menina e saí de lá uma mulher”, constata a atriz.

Em “Como Uma Onda”, Joana Solnado contracena com Ricardo Pereira, que interpreta “Daniel”, e que é o grande amor da sua personagem. Mas a atriz lembra alguém no elenco que a marcou “eternamente”: Laura Cardoso. “Tive o privilégio de contracenar com ela muitos dias. Tenho até uma fotografia em que estou a abraçá-la. As cenas com ela eram absolutamente mágicas. Eu era muito novinha e sentia-me uma esponja no meio de atores tão consagrados”.

A popularidade da personagem de Joana Solnado na história foi grande ao ponto de ainda hoje ser reconhecida por esse papel. “Muitas vezes sou abordada por brasileiros aqui em Portugal que me dizem: Você teve um personagem que eu não esqueço o nome, Almerinda”, recorda, divertida.

Entre a novela “Como Uma Onda” e “Novo Mundo” passaram mais de dez anos. Joana Solnado não tem dúvidas de que entre um trabalho e outro mudou muito enquanto pessoa e enquanto atriz, algo que acontece fruto da “maturidade” e das “emoções” que um ator tem de doar em cada trabalho.