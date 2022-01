João Baião abre o livro e fala sobre a morte da mãe

João Baião abriu o livro e falou pela primeira vez em público sobre os últimos dias e a morte da sua mãe, Maria Luísa.

O apresentador do formato dos domingos de manhã “Olhó Baião” (SIC) marcou presença no matutino “O Programa da Cristina” para conversar sobre a doença que fragilizou a sua progenitora.

“A nossa relação sempre foi muito próxima, mas diferente, são outras gerações. Nunca falei sobre os nossos problemas, os meus medos, porque não havia essa abertura, era aquela coisa mais superficial”, começou por explicar o também ator a Cristina Ferreira.

No último mês de vida de Maria Luísa, o profissional da estação de Paço de Arcos ia todos os dias visitá-la. “Enquanto estava consciente eu dizia: ‘Mãe, tenho muito orgulho em si, amo-a muito, é uma mulher extraordinária’. E ela disse-me: ‘Dizes isso agora’. E isso foi uma coisa… Não que ela estivesse a culpabilizar-me, mas foi uma coisa que me marcou porque eu devia ter dito mais. Mas não houve essa abertura”, contou.

“A coisa que mais me impressiona é o vazio do olhar. […] O último mês ficou praticamente só a dormir e respirava com uma bomba de oxigénio. Sempre que eu ia ver para mim era sempre uma despedida. […] Ela foi uma mulher de fibra!”

Contudo, na reta final da vida a sua mãe já não o conhecia. Hoje em dia, o que custa mais a João Baião é “sensação de vazio total“.”Ligava todos os dias à minha mãe, às 8 horas”, recordou.

“Na sexta-feira foi um dia que eu e os meus irmãos fomos buscar as coisas a casa. E é uma sensação de vazio total. Porque quando tu tens filhos acabas por dedicar a tua vida a encaminhá-los. E quando tu não tens ficas sem os teus alicerces, ficas sem o passado. E o futuro começas a ver-te só”, concluiu.

LEIA TAMBÉM: