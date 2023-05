João Baião despede-se dos “Monólogos da Vacina”: “Este sonho foi muito além de todas as expectativas”

Após 14 meses em exibição, João Baião despediu-se da peça “Monólogos da Vacina” com duas sessões no Cineteatro Dom João V, na Amadora.

João Baião despediu-se da peça “Monólogos da Vacina”, após 14 meses de exibição, com duas sessões no Cineteatro Dom João V, na Amadora.

“Ontem fechou-se o pano sobre os ‘Monólogos da Vacina’. 27 dias de ensaio, 14 meses com 123 representações por 45 localidades, 19400 quilómetros percorridos e mais de 85 mil espectadores”, começou por escrever na legenda de uma publicação feita através das redes sociais.

“Foi um dos mais emocionantes, intensos e gratificantes desafios deste meu caminho. Muito obrigado a todos os autores, compositores, amigos, bailarinos, atores, técnicos e empresas que foram imprescindíveis na concretização deste meu sonho”, continuou.

“Esta foi também uma experiência especial por ter sido a primeira produção com esta dimensão em nome próprio da minha ‘menina’, a @b_producoes_ sem a qual nada disto teria sido possível. Este sonho foi muito além de todas as expectativas. Esta experiência ficará para sempre tatuada no meu coração. Muito obrigado a todos! Muito obrigado ao público!”, rematou.

Na caixa de comentários, os cibernautas aproveitaram para parabenizar o sucesso da peça. “Nem tenho palavras pelo que fizeram por mim! Vocês são maravilhoso!”, “Obrigado! Que experiência incrível, João” e “Parabéns João, restantes atores, bailarinos e a todos os que fizeram com que fosse possível. Adorei o espetáculo e… ansiosa pelo próximo” são alguns dos exemplos.