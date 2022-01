João Baião e Diana Chaves regressam ao ecrã após isolamento

A dupla de apresentadores regressou ao programa “Casa Feliz” da SIC, depois de uma semana afastados devido à covid-19.

Depois de uma semana em isolamento devido ao contacto com Tânia Ribas de Oliveira, que testou positivo à covid-19, João Baião e Diana Chaves estão de volta ao ecrã. Os apresentadores anunciaram o regresso nas redes sociais minutos antes de entrarem no ar, este sábado, 2 de janeiro.

O regresso da dupla foi assinalada pela SIC com um episódio especial do programa das manhãs do canal, a primeira emissão do ano.

Recorde-se que até quarta-feira, 30 de dezembro, foram os apresentadores José Figueira e Ana Marques que substituíram João Baião e Diana Chaves.