João Baião emociona-se em direto com testemunho dos irmãos

João Baião emocionou-se, esta terça-feira, 31 de maio, com uma surpresa que os irmãos fizeram no programa “Casa Feliz” na data em que se assinala o Dia dos Irmãos.

O comunicador estava a conversar com o médico Almeida Nunes quando foi surpreendido com um testemunho de Maria do Rosário e José, em direto, no matutino da estação de Paço de Arcos.

“Olá, mano, quero-te mandar um beijinho grande neste dia especial, dizer que gosto muito de ti e que és um dos homens da minha vida”, afirmou a irmã gémea do apresentador.

Já o irmão mais velho teceu vários elogios a João Baião: “Falando especificamente de ti, foram vários os palcos da vida por onde passámos e em todos eles foste sempre a criança, jovem, adulto, generoso, autêntico, dedicado, humilde e real. Foste tu quem me ensinou muitas coisas. […] Que tenhas um dia muito feliz, meu querido mano!”

O profissional da SIC ficou em lágrimas. “Isto não se faz. Oh minha irmã gémea, meu amor, sabes que… minha Zarita, amo-te muito do fundo do meu coração. […] O meu irmão, a minha grande referência, foi e será sempre a minha alma”, disse.

“Para mim o Dia dos Irmãos é todos os dias, obrigado, amo-vos muito e lá em cima está alguém a mandar-nos beijinhos”, rematou.