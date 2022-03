João Baião falha programa e Diana Chaves justifica

João Baião falhou a emissão desta quarta-feira, 22 de dezembro, do programa “Casa Feliz”, da SIC, e a colega de ecrã Diana Chaves justificou a sua ausência.

O apresentador habitual do matutino da estação de Paço de Arcos não pôde marcar presença no formato porque tinha muitos preparativos do Natal para fazer, tal como revelou Diana Chaves.

“Bom dia. Hoje estou aqui, o João não está cá porque está em preparativos natalícios”, explicou, durante a emissão.

“Obviamente, que ele tem muita coisa para arranjar: tem os seus bichinhos, tem que preparar as comidinhas para todos, as ceias de Natal para os bichinhos todos… Mas estou cá eu, não há problema, preparei tudo”, afirmou.