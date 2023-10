João Baião já experimentou substâncias ilícitas? Veja a resposta

Convidado do programa “As Três da Manhã”, João Baião esclareceu os rumores de que consumia substâncias ilícitas para fazer o “Big Show SIC”.

O convidado desta quarta-feira, 18 de setembro, do programa “As Três da Manhã” foi João Baião. Numa entrevista, conduzida por Inês Lopes Gonçalves, Joana Marques e Ana Galvão, o apresentador respondeu a algumas perguntas, de forma a esclarecer os rumores.

“Tomavas drogas para conseguir fazer o ‘Big Show SIC, não tomavas?’”, questionaram as anfitriãs do programa.

“Não, pelo contrário. Comecei a ouvir esse boato e a verdade é que em alguns programas eu tomava um calmante. Para acalmar. Ficava tão ansioso, que extravasava”, respondeu. “Nunca experimentei substâncias”, acrescentou.

Posteriormente, as animadoras falaram sobre as audiências da “Casa Feliz”, programa das manhãs da SIC, apresentado ao lado de Diana Chaves: “Como sabemos bem, continuas a ter uma coleção enorme de calçado. Com as audiências do ‘Casa Feliz’ em baixo, achas que o Daniel Oliveira vai contribuir para essa coleção oferecendo-te um par de patins?”.

“Pode oferecer, mas eu não sei andar de patins, só andei uma vez. Mas, curiosamente, acabei de receber os resultados de ontem e até ganhamos”, referiu o comunicador.