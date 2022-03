João Baião e Miguel Costa fazem tributo a João Ricardo

João Baião e Miguel Costa fizeram um tributo ao ator João Ricardo, que morreu em 2017 devido a um tumor maligno na cabeça. O também encenador tinha 58 anos.

O apresentador, de 57 anos, não esquece o dia em que o amigo e intérprete perdeu a vida numa luta contra a doença. No perfil de Instagram, o comunicador da SIC deixou uma curta mensagem.

“Três anos! Não me esqueço, não nos esquecemos do João Ricardo!” afirmou João Baião na legenda de uma fotografia do ator.

Por sua vez, Miguel Costa também lembrou publicamente a morte do intérprete na rede social: “Trago-te sempre comigo, querido João. Há três anos que nos fazes muita falta. Um grande beijinho!”

João Ricardo começou a carreira no SIC, passou pelo Teatro e fez Televisão nos três canais, com destaque para “Morangos com Açúcar”, “Equador” ou “Podia Acabar o Mundo”.