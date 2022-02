João Baião renova com a SIC: “Vou continuar com a mesma alegria e entusiasmo”

A SIC e João Baião acordaram a renovação do contrato em vigor, depois de o apresentador ter declinado um convite da TVI.

João Baião renovou contrato com a SIC. A informação foi divulgada esta manhã, em comunicado, pelo grupo Impresa, e surge poucas horas depois de o diretor-geral da TVI, Nuno Santos, ter adiantado que o apresentador rejeitou um convite do quarto canal para permanecer em Paço de Arcos.

“João Baião é, desde há muito, uma das figuras mais queridas dos portugueses e uma personalidade a quem todos reconhecem múltiplos talentos artísticos e qualidades humanas, bem patentes atualmente nos programas líderes de audiência “Olhó Baião”, “Domingão” e ‘Casa Feliz’”, começa por referir o comunicado.

“A atual renovação insere-se na estratégia da SIC de ter uma oferta abrangente e diversificada, bem como de reforçar a matriz de proximidade ao público, ideia que João Baião personifica de forma única e genuína”.

“João Baião só há um e está na SIC. O público sabe com o que dele pode contar e nós também. Congratulo-me pelo seu sentido de responsabilidade e compromisso com o nosso projeto que nos permite um planeamento a longo prazo com a sua honestidade e competência sempre presentes”, refere Daniel Oliveira, diretor geral de Entretenimento da Impresa.

João Baião afirma: “Estou muito feliz por estar na SIC, por fazer parte de uma equipa que é uma família e de uma estratégia de futuro, que dá importância às pessoas. Vou continuar a dar o meu melhor em todos os programas, com a mesma alegria e entusiasmo”.

João Baião tem 56 anos e 35 de carreira.