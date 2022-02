João Baptista responde às acusações de violência doméstica

O ator João Baptista respondeu, nesta sexta-feira, às acusações de alegada violência doméstica, que o vão levar a tribunal.

João Baptista prepara-se para responder na Justiça às acusações de alegada violência doméstica contra a ex-namorada. O ator, que pode ser visto na novela da SIC “Amor, Amor”, mostra-se, no entanto, tranquilo.

“Em paz… tranquilo… a viver a minha realidade”, escreveu no perfil de Instagram num vídeo ao lado da filha, Maria Clara.

Recorde-se que, segundo a revista “TV 7 Dias”, no despacho de acusação o Ministério Público considera que o ator “agiu com o propósito de molestar a saúde física e psíquica da sua namorada” (…) “de a humilhar” (…) “com desprezo pela sua dignidade pessoal”.

À margem da polémica com Dina Kelly, João Baptista é um dos intérpretes da nova novela de verão da RTP1, “Pôr do Sol”, na qual dá vida a um condutor de “tuk tuk” do bairro da Madragoa, em Lisboa.