João Catarré assume namoro com Joana Pais de Brito

Depois de uma relação de alguns anos com a atriz, João Catarré assumiu, finalmente, o namoro com Joana Pais de Brito.

Namoro assumido. Joana Pais de Brito e João Catarré estiveram juntos na entrega dos Prémios Sophia – que decorreu no passado domingo, no Casino Estoril – evento no qual surgiram juntos, de braço dado, segundo relata a revista “Caras”, apesar de não se terem deixado fotografar enquanto casal.

Os dois atores terão começado a namorar durante as gravações da novela da SIC “Amor, Amor”, protagonizada por Ricardo Pereira.

Recorde-se que o intérprete participa na novela “Sangue Oculto”, também da estação de Paço de Arcos, enquanto Joana Pais de Brito é presença assídua nas rábulas de Herman José.