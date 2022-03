João Fernando Ramos assume o lugar de Pedro Pinto no “Jornal da Uma” da TVI

João Fernando Ramos assumiu o lugar de Pedro Pinto como pivô do “Jornal da Uma”, da TVI. O jornalista conduz o espaço de informação durante esta semana.

Depois de Pedro Pinto deixar a TVI para se tornar diretor de Comunicação do Benfica, João Fernando Ramos ficou com a responsabilidade de apresentar o “Jornal da Uma”, tal como contou no Facebook.

“Esta semana espero por si com a informação do dia no ‘Jornal da Uma’. É às 13 na TVI”, pode ler-se na publicação.

Lembre-se que o jornalista abandonou, há poucos meses, a RTP. Na altura, em que se mudou para a TVI, o diretor-geral da estação privada, Nuno Santos, anunciou que João Fernando Ramos é o responsável expansão na região do Norte.