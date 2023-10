João Fernando Ramos, enviado especial da CNN Portugal a Tel Avive, elogiado pelo diretor Nuno Santos

João Fernando Ramos rumou até Israel, país atacado pelo grupo palestiniano Hamas, para ser o enviado especial da CNN Portugal.

A adrenalina de estar no terreno: o pivô João Fernando Ramos aceitou o desafio lançado pela CNN Portugal e rumou até Israel, país atacado pelo grupo palestiniano Hamas, com o objetivo de ser o enviado especial do canal de informação.

Nas redes sociais, Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, destacou a postura de João Fernando Ramos e elogiou o trabalho do jornalista.

“O João Fernando Ramos é um operário do Jornalismo. Gosta de construir. De fazer. É o que acontece todos os dias com a nossa equipa no Porto. Quando tem um desafio diz sim. Foi o que aconteceu de novo. ‘João, preciso que avances para Tel Avive’. ‘Claro, vamos a isso!’. Com o repórter de imagem Lucénio Carvalho, um grande camarada, fez hoje um impressivo retrato do terreno. O João não ficou no terraço. Nem na rua. Foi ao fim da rua”, referiu.

Na caixa de comentários, vários cibernautas também deixaram mensagens de força a João Fernando Ramos. “Grande profissional, muitos parabéns”, “Um grande jornalista, que corra tudo bem com o João e o Lucélio” e “Parabéns, grande profissional” são alguns dos exemplos.