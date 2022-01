João Manzarra e Cláudia Vieira apresentam novo programa na SIC

João Manzarra e Cláudia Vieira vão apresentar um novo programa na SIC intitulado “Regresso ao Futuro”. O formato será transmitido aos sábados à tarde.

Depois da estreia da novela “Amor, Amor”, a SIC continua a dar cartas neste novo ano. Na manhã desta terça-feira, 5 de dezembro, o apresentador e atriz revelaram na “Casa Feliz” que vão voltar a conduzir um programa juntos depois de o terem feito com o “Ídolos” e “Factor X”.

“É um programa inquietante, que vai mexer com o coração do espetador. E vai também mexer com memória, com nostalgia. E o nome do programa é ‘Regresso ao Futuro’”, disse João Manzarra.

O público pode assistir ao formato já a partir deste sábado, 9 de janeiro, tal como revelaram a dupla de apresentadores à conversa com os apresentadores João Baião e Diana Chaves no matutino.