“Regresso ao Futuro” (SIC) chega ao fim e João Manzarra elogia Cláudia Vieira

João Manzarra elogiou, esta segunda-feira, 29 de março, Cláudia Vieira, depois de o programa “Regresso ao Futuro”, da SIC, ter chegado ao fim.

O apresentador do formato dos sábados à tarde fez questão de se despedir, no perfil de Instagram, da colega de ecrã, com uma mensagem repleta de elogios.

“A alegria que a Cláudia Vieira traz com ela é de uma autenticidade contagiante. Ela tem a incrível capacidade natural de tornar o dia melhor a qualquer ser humano (ou animal) que se cruze com ela. Sem excepção”, começou por elogiar.

“Ao longo destes anos de vida partilhada tenho testemunhado isso mesmo, uma energia infinita no cuidado com o outro, seja através de um sorriso, de uma palavra ou de um abraço. Esta consistência na forma de estar a par de uma popularidade enorme num meio onde há tanta pressão e muitas vezes maldade é uma raridade preciosa. O que me parece ser inato na Cláudia é meta para mim”, prosseguiu.

No final, João Manzarra fez um balanço do “Regresso ao Futuro”: “Foi realmente muito bom passar estes últimos sábados ao lado desta alegria generosa com forma de mulher bonita. A Cláudia é um gostar seguro. Despeço-me com um beijo em inglês. Kiss”.