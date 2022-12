João Manzarra está de regresso com o “Vale Tudo”

João Manzarra está de regresso aos ecrãs da SIC com o programa “Vale Tudo”. Apresentador renovou o contrato com a estação.

Está de volta o programa que animou as noites da SIC – o “Vale Tudo” regressa, com João Manzarra que, entretanto, renovou contrato com o canal.

Neste programa de jogos, com o típico “cenário inclinado”, vários famosos entram em competição. A estreia de “Vale Tudo” está prevista para janeiro de 2023.

João Manzarra é uma das estrelas da SIC, embora a sua presença no pequeno ecrã nem sempre seja regular.

Recentemente foi influenciador do programa “Cantor ou Impostor” e apresentou “A Máscara”.