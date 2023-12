João Manzarra está de volta com “A Máscara” no próximo dia 1

João Manzarra está de volta com o programa “A Máscara” no próximo dia 1 de janeiro. É a SIC a combater as estreias da TVI.

A SIC apresentou a data de início do programa “A Máscara”: o formato conduzido por João Manzarra começa no dia 1 de janeiro.

Trata-se do regresso de um programa em que muitos famosos cantam, mascarados, em “playback” e um júri, os chamados “investigadores”, vai tentar adivinhar o cantor com a ajuda do público.

Nesta quarta temporada, Áurea vai juntar-se a Jorge Corrula, César Mourão e Carolina Loureiro.

Recorde-se que esta manhã a TVI anunciou as datas de estreia de “Dança com as Estrelas” e “Big Brother – Desafio Final”.