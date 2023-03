João Manzarra junta-se a Pedro Teixeira e a Fernando Mendes no horário das 19 horas

João Manzarra é a mais recente figura pública a “abraçar” o horário das 19.00 H e a concorrer, diretamente, com Pedro Teixeira e Fernando Mendes.

Depois de ter corrido o risco de perder o mês de fevereiro para a TVI, Daniel Oliveira, diretor de Entretenimento da SIC, fez várias mexidas na grelha da estação e, uma delas, foi a aposta no “Vale Tudo” para o horário das 19 horas, em confronto com o “Vai ou Racha”, (TVI), que tem subido nas audiências e “O Preço Certo” (RTP1) recordista de resultados no horário de acesso ao “Telejornal”.

Segundo o site “Holofote”, ao contrário do fim de semana, em que famosos participam no programa dominical, à semana o “Vale Tudo” vai ter anónimos e, eventualmente, um(a) mentor(a) conhecido(a).

Certo é que os apresentadores prometem “fair play” entre eles: depois de Pedro Teixeira (“Vai ou Racha”) ter fotografado ao lado de Fernando Mendes (“O Preço Certo”), agora é a vez de João Manzarra se mostrar ao lado do apresentador e ator da TVI.

“Juntei-me ao clube das 19. Vamos jantar Mendes?”, brincou o comunicador nas redes sociais.