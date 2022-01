João Manzarra tem novo programa: “A Máscara” cai em janeiro

Chama-se a “A Máscara” e é o novo programa de entretenimento da SIC, com estreia no próximo mês. João Manzarra conduz o formato que vai ter caras famosas a cantar, mas disfarçadas.

Foi com “pompa e circunstância”, num cenário majestoso, que a SIC apresentou nos estúdios da produtora Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos, a grande aposta para o entretenimento já a partir de janeiro: chama-se “A Máscara”, vai ser conduzida por João Manzarra e tem 12 concorrentes, famosos, disfarçados e preparados para cantar ao vivo, enquanto tentam tudo para não serem descobertos por um quarteto de investigadores.

Os “detetives” de serviço são os atores Carolina Loureiro e Jorge Corrula, a cantora dos The Gift Sónia Tavares e o apresentador César Mourão. Os famosos – “que podem ser atores, desportistas, cantores ou políticos”, admite o diretor de Entretenimento, Daniel Oliveira -, podem aparecer mascarados de pónei ou até de… batata, terão as vozes distorcidas e a função dos investigadores é fazer cair uma máscara por semana.

O sucesso do programa internacional reside no secretismo e, por isso, a fórmula aplica-se a Portugal: nem Manzarra nem os investigadores sabem quem são as celebridades, que têm camarins e corredores especiais à disposição. Mais: Frederico Ferreira de Almeida, CEO da Fremantle Media, a produtora, garante que, em Portugal, 2só dez pessoas conhecem a identidade dos mascarados”.

“Vai ser um programa apelativo e distinto da ‘Árvore dos Desejos’, o último programa que fiz na SIC. Este tem mais entretenimento puro. O mistério é outra das características”, diz João Manzarra à N-TV. Carolina Loureiro, protagonista da novela da SIC “Nazaré”, ficou encantada com o desafio. “Dá muita pica tentar adivinhar quem está por detrás daquelas máscaras”. César Mourão, por seu lado, sente-se “uma alcoviteira com maquilhagem”.

Recorde-se que, recentemente, João Manzarra apresentou “A Árvore dos Desejos” e Daniel Oliveira já prometeu que o programa com crianças vai voltar em 2020.