João Oliveira salvo. Saiba quem são os nomeados da semana no “Big Brother”

Grande final do “Big Brother” acontece no dia 30 de junho. Depois da saída de Daniel Pereira, saiba quem são os nomeados da semana.

Falta menos de um mês para a grande final do “Big Brother” e os ânimos continuam ao rubro na “casa mais vigiada do país”. O soberano decidiu manter todos os concorrentes nomeados, com a exceção de André Silva, que é o líder da semana, e de João Oliveira, que venceu a prova do boomerang.

Assim sendo, Fábio Caçador, Inês Morais, Carolina Nunes, Daniela Ventura, David Maurício e Gabriel Sousa correm risco de abandonar o jogo no próximo fim de semana.

Vale recordar que o último participante expulso foi Daniel Pereira, após ter perdido o duelo para Carolina Nunes.