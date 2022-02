João Paulo Rodrigues está de luto com a morte dos avós maternos em menos de dois meses.

O apresentador está a passar por uma fase difícil. João Paulo Rodrigues terá perdido primeiramente a avó materna, no passado mês de maio, e um mês e meio depois a família teve de se despedir do avô materno do também humorista, de acordo com a revista Nova Gente.

O profissional de televisão preferiu manter o silêncio sobre as perdas que sofreu muito recentemente num curto espaço de tempo.

Após se ter estreado como apresentador a solo na RTP1 recentemente, João Paulo Rodrigues regressou à estrada com a dupla “Quim Roscas e Zeca Estacionâncio” com espetáculos por todo o país.