João Paulo Rodrigues grava nova temporada de “Missão 100% Português”

João Paulo Rodrigues encontra-se a gravar a nova temporada de “Missão 100% Português”, da RTP1. O humorista vai continuar a “percorrer o país e a experimentar os produtos portugueses”.

O também apresentador da RTP tem estado ocupado com as gravações de novos episódios do formato televisivo, que fala exclusivamente de produtos nacionais, tal como foi anunciado numa nota divulgada às redações.

O comunicador vai “percorrer o país, a experimentar e a dar a conhecer as marcas e os produtos que se fazem em solo nacional”.

Tal como aconteceu nas edições anteriores, o apresentador partilha esta aventura com a atriz Vera Kolodzig.

Além da nova temporada de “Missão 100% Português”, João Paulo Rodrigues vai estrear-se ainda brevemente com “Chefs da Nossa Terra”, também na estação pública, mas, desta vez, ao lado da apresentadora Isabel Silva. O programa será emitido aos domingos.