João Paulo Rodrigues vai apresentar programa na RTP1

João Paulo Rodrigues vai apresentar a segunda temporada do programa “Missão: 100% Português” (RTP1), anteriormente conduzido pelo humorista António Raminhos.

O ator pode ser visto pelo público em dois canais diferentes. João Paulo Rodrigues interpreta “Tino” na série “Golpe de Sorte” e, agora, será o apresentador de “Missão: 100% Português”.

De acordo com a revista “Nova Gente”, o intérprete está a trabalhar para as duas “casas” porque não está em regime de exclusividade na SIC, nem a estação pública tem contratos com esses termos.

A publicação adiantou que João Paulo Rodrigues fez questão de conversar com a estação de Paço de Arcos para saber se existia algum problema em apresentar o programa que fala, exclusivamente, de produtos portugueses.

O também humorista não vai estar sozinho na condução deste formato. Segundo a revista “Maria”, que confirmou a informação junto da RTP, Vera Kolodzig será a companheira do comediante.

Além da apresentação, um das paixões do ator é a aviação. Recorde-se que João Paulo Rodrigues está a tirar o curso de piloto comercial, depois de ter abandonado a licenciatura em Direito.

