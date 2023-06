João Paulo Rodrigues recebe prémio internacional

O ator João Paulo Rodrigues foi premiado internacionalmente pela sua participação no filme “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”.

Após o artista “Eddie – Live Music Experiences” vencer um prémio internacional, Portugal marca mais um ponto ao receber outra gratificação. João Paulo Rodrigues foi premiado como “Melhor Ator” no Roosevelt Island Film Festival pela sua participação e interpretação no filme “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”.

“Estou muito orgulhoso do que temos alcançado enquanto grupo, de todo o trabalho que temos feito. É uma enorme satisfação saber que algo que começou por ser uma brincadeira, tornou-se num projeto sério de humor, que está a conquistar cada vez mais pessoas. É a prova de que o humor genuíno será sempre eficaz e atual”, diz João Paulo Rodrigues.

Além do prémio recebido pelo ator, o filme protagonizado por João Paulo Rodrigues e Pedro Alves venceu também o prémio de “Melhor Comédia” e “Melhor Realizador” para Miguel Cadilhe.

A película portuguesa “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo” foi agora premiado no festival americano Roosevelt Island Film Festival, mas também já foi vencedor na Índia e na Malásia.